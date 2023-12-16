اليوم السابع
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الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعي أمير الكويت

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:53 م
الأمين العام لجامعة الدول العربية ينعي أمير الكويت ابو الغيط
بيشوى رمزى

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أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا ولكل الأمة العربية في وفاة المعفور له بإذن الله فقيد الأمة، سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، داعياً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه، وأن يلهم ذويه وكل محبيه وشعب الكويت الصبر والسلوان.
 
واعتبر أبو الغيط إن فقيد الأمة  العربية هو رمز للإنسانية السمحاء، وقد أفنى حياته في خدمة بلده في زمن الاستقرار وفي زمن التحديات الكبرى التي عرفتها دولة الكويت، وأن سموه آمن بالعمل العربي المشترك كغاية  لا بديل عنها وظلت الكويت في عهده احد دعائم عمل المنظومة العربية وفي القلب منها جامعة الدول العربية.
 
وذكر  الامين العام أن مآثر فقيد الأمة العربية تجعل ذكراه راسخة في الوعي العربي وأن الجامعة العربية تقف مع شعب الكويت في هذا الوقت الحزين بكل الدعم والتأييد والدعوات الصادقة.






وفاة أمير الكويت

وفاة الشيخ نواف الجابر

وفاة أمير الكويت الشيخ نواف

وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح

وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

موت أمير الكويت

ولى عهد الكويت




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