افتتاح معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية 19 ديسمبر الجارى

كما يهدف المعرض العمل على تغيير الصورة النمطية عن الجامعة من حيث كونها جامعة دینیة لا تهتم بالجانب العملي، وإظهار الكوادر الطلابية من الجامعة في معرض هندسي سنوي يحضره جميع الجامعات ووسائل الاعلام والشخصيات المختلفة، بالإضافة إلى العمل على تحديث الأجهزة والمعامل تساعد الطالب علي اقامة مشاريع مميزة تليق باسم الجامعة، وتنمية شخصية الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة مثل العمل الجماعي والقيادة وغيرها ليصبح مصدر لتنمية المجتمع، وغرس فكر العمل التطوعي وروح المسؤلية في الطالب نحو مجتمعه وأمته، و تقديم إبتكارات هندسية لحل المشاكل المجتمعية المختلفة، وخلق مهندس رائد في مجاله ليكون نواة لأمة علمية متقدمة.

معرض الأزهر للتطبيقات الهندسية" هو فريقٌ تأسس عام 1999على يد نخبة من الأستاذة بكلية الهندسة جامعة الأزهر.

بدأ الأمر بمشاركات الطلبة المتميزين بمشاريعهم في المعمل بقسم الهندسة الكهربية ثم بدأ بالتوسّع ليشمل جميع أقسام الهندسة من العمارة والبرمجيات والميكانيكا وغيرها.

وبمرور السنوات اتسع نشاط الفريق ليقدم ورش عمل يستهدف بها طلبة الهندسة في جميع مجالاتها من داخل جامعة الأزهر وخارجها.

استهل الفريق عامه الثالث والعشرين باستقبال أصدقاءَ جدد وتأهيلهم لإكمال المسيرة، ثم استكمل الفريق عمله بتقديم الورش للطلاب في شتى المجالات الهندسية منها :

-Web Track.

-Embedded Track.

-ArchitectureTrack.

-Java Track.

-Power Track.

-Mechanical Track.

ولم تتوقف مساهمات الفريق على الورش فبعدها تأتي مرحلة الدعم الفني التي يساعد الفريق فيها الطلاب في تطوير مشاريعهم استعدادًا للحدث الأكبر وهو المعرض.