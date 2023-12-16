اعترافات لصوص الدراجات النارية تقودهم للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أدلى المتهمون ب سرقة دراجة نارية فى منطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيلا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الاسلاك، وأضاف المتهمين ببيع الدراجات النارية لتاجر بسعر بخس على علم أنها من متحصلات سرقة، لتأمر النيابة باحالتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح.

وتمكنت الجهود من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بسرقة (دراجة نارية) ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية باسلوب "توصيل الأسلاك".

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.