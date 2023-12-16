إزالة حالتى بناء مخالف بحى المنتزه أول بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول بالإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف ، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلف اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحي المنتزه أول، بوقف تنفيذ أعمال بناء مخالف بشارع السلام الموازي لشارع المستجد، وتم إزالة الحوائط، والتحفظ علي مواد البناء، وكذلك تم فك شدة خشبية لغرفة 21 شارع المستجد خلف ابراج ٱمون بتواجد المهندس النوباتجي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.