أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ344 ألفا و820 جنديا منذ بدء الحرب

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أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 344 ألفا و820 جنديا منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و720 دبابة، و10 آلاف و667 من المركبات المدرعة، و8 آلاف و100 من النظم المدفعية، و920 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و605 من أنظمة الدفاع الجوي، و324 طائرة مقاتلة، و324 مروحية، و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و710 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1190 من المعدات الخاصة، و6 آلاف و238 طائرة مسيرة، وإسقاط 1609 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".