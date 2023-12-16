أمين عام الأطباء الشرعيين العرب تنعى أمير الكويت

كتبت آية دعبس

نعت الدكتورة شرين غالب أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد أن قضى طيلة حياته في خدمة شعبه ووطنه، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

و تقدمت أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعب الكويتي وإلى أسرة الفقيد الكبير الراحل، داعية المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة العربية والإسلامية بواسع رحمته ومغفرته.

وقد شارك العالم العربى الكويت وشعبها حزنها لمصابها الجلل، حيث نعى العالم العربى وفى مقدمته مصر قيادة وشعبا، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية، السبت.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.