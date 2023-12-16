أطفال بالزى الفرعونى يقدمون عروضا أمام السائحين بمعبد إدفو

أسوان – عبد الله صلاح

استقبل معبد إدفو بمحافظة أسوان، طلاب من المرحلة الابتدائية بمدرسة شمال المدينة، وقدموا عروضاً فنية وكورال أطفال بالزى الفرعونى داخل المعبد، رافعين علم مصر، وهو ما لاقى إعجاب وإشادة السائحين زوار المعبد.

واستمتع طلاب المدرسة بجولة تفقدية فى المعبد، واستمعوا لشرح علمى حول تاريخ المكان والفترة الزمنية لبناء المعبد ومكوناته وأهميته الأثرية وإقبال السائحين لزيارته من شتى أنحاء العالم، والتقطوا الصور التذكارية فى ختام الجولة.

وكان فى استقبال طلاب المدرسة الابتدائية، إدارة البحث العلمي والوعي الأثري بإدفو، أيضاً بحضور أسامة إسماعيل، مدير آثار إدفو، ومحمد صابر ومحمد عبد السلام، مفتشى معبد إدفو، وحسين إبراهيم، مفتش الآثار الإسلامية والقبطية بإدفو، وناصر شقل مدير المدرسة، وعدد من المسئولين بالمنطقة الأثرية والتعليم.