أسعار الدواجن اليوم السبت تسجل 62 جنيها تسليم أرض المزرعة

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن في مصر، اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في كل الأسواق للمستهلكين، ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 62 جنيهًا، بينما في السوق للمستهلكين بين 70 إلى 73 جنيهًا، حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة بين60 إلى 62 جنيهًا، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيهًا للكيلو، وسط استقرار في حجم المعروض من الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.

أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم، تواصل استقرار سعر الكرتونة عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها، وتصل المستهلكين بين 160 إلى 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها، وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.