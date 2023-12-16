أستاذ نساء وتوليد يوضح أهم الأسباب الخفية للسقوط الرحمى

كتبت مروة محمود الياس

السقوط الرحمي من المشكلات التي تواجه العديد من السيدات، فالسقوط الرحمي أو ما يعرف بتدلي أو سقوط الرحم - فالعديد من المسميات تطلق عليه - يمكن أن يحدث نتيجة أسباب وعوامل عديدة.

وقال الدكتور حسام الشنوفى، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بقصر العينى، إنه من المشكلات التى تعانى منها بعض السيدات، وتسبب تدلى الرحم إلى الأسفل، ومن أبرز الأسباب والعوامل التى تساعد على حدوث هذه المشكلة:

- زيادة دائمة فى الضغط على البطن لدى السيدة، مثل الحزق الدائم

- الكحة المستمرة التى لا يتم علاجها أيضًا أحد أهم أسباب الضغط الدائم على البطن

- قد تكون المرأة - وفقا للدكتور حسام - تعانى من الأورام الضاغطة على البطن

- قد تكون المرأة تعانى من استسقاء فى البطن

- ضعف فى الرحم أحد الأسباب أيضًا.

ووفقًا لتقرير نشر في موقع هيلث دايركت تشعر المراة خلاله بثقل شديد فى الرحم من الأسفل من جهة المهبل، وتشعر خلالها بالشد إلى الأسفل، كما تشعر بصعوبة شديدة في التبول وأيضًا في بعض الحالات قد تشعر المرأة بصعوبة شديدة في التبرز، وقد تعانى أيضًا بآلام شديدة في الظهر من الجزء السفلى، وكذا فى البطن.

وقد تشعر أغلب السيدات اللاتى تعانين هذه المشكلة من ثقل شديد أثناء المشي والحركة، كما تعاني من شعور شديد بالألم أثناء العلاقة الزوجية، وهذه هى أبرز علاماته ودلائل الإصابة به.