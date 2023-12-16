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أخبار مصر.. الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

السبت، 16 ديسمبر 2023 01:00 م
أخبار مصر.. الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح

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نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الديوان الأميرى فى الكويت وفاة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

 

وزارة التعليم: تخصيص الأسبوع الأخير للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.

 

 

الديوان الأميرى يعلن وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

أذاع تليفزيون الكويت منذ قليل، بيانا للديوان الأميرى، نعى فية الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، إثر وعكة صحية ألمت به منذ فترة، وقد أعلن الديوان الأميرى فى الكويت فى نوفمبر الماضى، عن دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح المستشفى صباح اليوم، إثر وعكة صحية طارئة.

 

رئيس بعثة دولية: انتخابات الرئاسة المصرية ستكتب فى التاريخ

قال كوفي كونكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، إن الانتخابات الرئاسية المصرية ستكتب في التاريخ، مشيرا إلى أن المصريين تمكنوا من التصويت في جميع المحافظات دون أي عوائق، مؤكدا على نزاهة العملية الانتخابية وإجرائها بطريقة سلمية .

 

وزارة التعليم: عقد تدريبات للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للسنة الثانية

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تدريبات بدنية وذهنية للمعلمين الناجحين فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم للسنة الثانية على التوالى، حيث تستعد الوزارة لعقد تدريبات رياضية أو بدنية وذهنية للمعلمين على أن يتم إخطار المعلمين المستهدفين قبل التدريبات بفترة كافية.
 

 

ائتلاف نزاهة: رصدنا عدة مظاهر فى الانتخابات الرئاسية تستحق الثناء

قال أيمن عقيل،  المتحدث الرسمي باسم ائتلاف نزاهة، إن نسبة المشاركة تخطت 50% في الانتخابات الرئاسية، لافتا أن متابعي الائتلاف رصدوا عدة مظاهر تستحق الثناء، تكشف عن روح الشعب المصري ورغبته في نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الهام والتاريخي، وكان من أهم هذه المشاهد اصطحاب بعض الناخبات لأطفالهن أثناء الإدلاء بأصواتهن.
 
 

 

إعلام فلسطينى: الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال 72 ساعة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني، أن الاحتلال خسر عشرات الجنود خلال ٧٢ ساعة.

 

 

طقس اليوم.. معتدل نهارا والصغرى بالقاهرة 16 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
 

 







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