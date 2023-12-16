أخبار مصر.. الدفاعات الجوية المصرية رصدت جسما طائرا أمام سواحل دهب وأسقطته

قالت مصادر رفيعة المستوي، إن الدفاعات الجوية رصدت جسما طائرا قبالة سواحل مدينة دهب وتعاملت معه على الفور وأسقطته.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بضرورة انتهاء منهج الفصل الدراسي الأول بأكمله مع تخصيص الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الأول للمراجعة قبل بدء امتحانات نصف العام المقرر لها أن تنطلق فى النصف الأول من يناير المقبل، مشددة على تخصيص الأسبوع الأول من يناير للمراجعة على الدروس والموضوعات الدراسية التى تم شرحها للطلاب منذ بدء العام الدراسي وحتى انتهاء توزيع المقررات الدراسية، لافتة إلى أن الأسئلة يجب أن يتم توزيعها على جزئيات المنهج المقرر لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالموضوعات الدراسية بشكل كامل.