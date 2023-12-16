أخبار × 24 ساعة.. منح زمالة جراحة قلب الأطفال بأكاديمية فى بجامعة عين شمس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
منح الزمالة فى جراحة قلب الأطفال فى مصر بأكاديمية جراحة القلب بـ"جامعة عين شمس"
الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ
وزير العمل يلتقى وفدا من الجالية المصرية بالسعودية: حريصون على فتح أفاق عمل
وزير التعليم العالى: تيسير الإجراءات اللازمة لـ"اللبنانيين" بالجامعات المصرية
القباج تفتتح 6 حضانات دامجة وغرف التشخيص المبكر للإعاقة بمجمع خدمات الأسمرات
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع محافظ دمياط تجهيز المنشآت الصحية
شباب مصر يرفعون راية الوطن بمشروعاتهم الخضراء الذكية فى مؤتمر المناخ cop28
"مشروع قانون لصرف إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة".. تفاصيل
إعلام القاهرة تعلن مقترح جدول امتحانات نهاية الترم و17 ديسمبر آخر موعد للتغيير
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