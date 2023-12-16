اليوم السابع
Ads
السبت، 16 ديسمبر 2023 12:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أخبار × 24 ساعة.. منح زمالة جراحة قلب الأطفال بأكاديمية فى بجامعة عين شمس

السبت، 16 ديسمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. منح زمالة جراحة قلب الأطفال بأكاديمية فى بجامعة عين شمس جامعه عين شمس - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
 

الأوقاف: إيفاد إمام إلى أمريكا لإحياء ليالى شهر رمضان لعام 1445هـ

وزير العمل يلتقى وفدا من الجالية المصرية بالسعودية: حريصون على فتح أفاق عمل

وزير التعليم العالى: تيسير الإجراءات اللازمة لـ"اللبنانيين" بالجامعات المصرية

القباج تفتتح 6 حضانات دامجة وغرف التشخيص المبكر للإعاقة بمجمع خدمات الأسمرات

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع محافظ دمياط تجهيز المنشآت الصحية

شباب مصر يرفعون راية الوطن بمشروعاتهم الخضراء الذكية فى مؤتمر المناخ cop28

 







الرى

حلوان

عين شمس

الاوقاف

الصحه

التعليم العالى

التربيه والتعليم

وزاره العمل

مؤتمر المناخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة