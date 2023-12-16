أبرز الدرجات العلمية لمعهد الرعاية والتربية فى الكنيسة.. تعرف عليها

كتب ـ محمد الأحمدى

يعتبر معهد الرعاية والتربية معهد كنسى قبطى أرثوذكسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس، بالقاهرة والرئيس الأعلى له هو قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووكيل المعهد الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

أهداف المعهد

في ضوء رؤية المعهد ورسالته، يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

ـ إعداد خريج باحث في مجالات الرعاية والخدمة.

ـ إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة وتمكينهم من التعليم الذاتي لتكوينهم ثقافيا، وروحيا، واجتماعيا.

ـ الإسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر الإتجاهات الرعية الصحيحة.

ـ نشر الوعي الكنسي، وإذكاء روح الاهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة.

الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد

يمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا في الر عاية: وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير: وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير وإعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراه: وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراه وإعداد ومناقشة رسالة علمية.

ويمنح المعهد هذه الدرجات في أحد المجالات التالية:

الرعاية الكنسية – الكتاب المقدس – الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – الحياة الكنسية – الإرشاد الروحي – الموارد البشرية – رعاية الطفولة.