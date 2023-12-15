7 معلومات عن نظام الرى بالرش.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

"الرى بالرش" أحد أنظمة الرى الحديثة التى تستخدم لرى المناطق الصحراوية ذات الأرض الرملية والتى لا تستطيع الاحتفاظ بالماء لمدة طويلة.

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل نظام الرى بالرش...

1- ‎شبكات الرى بالرش هى أحد أنظمة الرى الضغطى وتخضع لأسس هيدروليكية أهمها أسس حركة المياه فى المواسير ومشتملاتها.

‎2- يتم تصريف المياه من الفتحات حسب فواقد السريان.

‎3- يتم ضخ ماء الرى بضغط مناسب بواسطة طلمبة.

‎4- يضغط فى شبكة من المواسير تتدرج فى الطول والقطر و تنتهى بأقل خطوط المواسير قطرا ويثبت عليها موزعات المياه التى تقوم بتوزيعها على سطح الأرض فإذا كانت الموزعات من النوع المسمى بالرشاشات سمى النظام بنظام الرى بالرش.

5- اذا كان الموزعات نقاطات سمى النظام بنظام الرى بالتنقيط وهناك تشابه كبير بين النظامين من حيث مسميات مكونات الشبكة مع الاختلاف فى نوع الموزع فقط.

6- الرى بالرش أفضل من نظام الرى بالغمر الذى يتسبب فقط لكثير من المياه مما ينتج عنه اهدار مياه الرى، وهذا النوع يعمل برشاشات ناثرة للمياه على شكل مطر اصطناعى.

7- نظام الرى بالرش يوفر فى مساحة الأرض المزروعة حيث تشغل المساقى والمصارف فى حال الرى السطحى ما يقارب من 10-12٪؜ من المساحة الكلية.