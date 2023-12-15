اليوم السابع
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4 شروط يسمح بها للزوجة طلب الطلاق الفورى.. تعرف عليها

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:00 ص
4 شروط يسمح بها للزوجة طلب الطلاق الفورى.. تعرف عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن مفهوم "الطلاق لعيب" وشروط هذا الطلاق و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية مفهوم هذا الطلاق وشروطه الواجب توافرها.
 
وينص القانون على أن "الطلاق للعيب" وفقا لما ورد بالمادة التاسعة من القانون، هو ذلك العيب الذي لايمكن شفاءه، أو يمكن ذلك ولكن بعد وقت طويل ومثله، "كالجنون، العتة، البرص، العقم".

كما أن القانون اشترط 4 شروط لوجوب هذا التطليق وهما:

1- أن يكون العيب مستحكم أى لا شفاء منه.
 
2- أن يكون شفاء العيب يحتاج لوقت طويل.
 
3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب، سواء كان ضرراً مادياً أو  معنويا.
 
4-ألا تكون الزوجة على علم به قبل الزواج أو علمت به بعد الزواج ورضيت.
 
فإذا تخلف شرط من الأربعة سقط حق الزوجة فى طلب التطليق للعيب.
 
 
 






شروط الطلاق

الطلاق للعيب

محكمة الاسرة

خلع الزوج




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