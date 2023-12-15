10 معلومات مهمة عن ضوابط امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام بالفصل الدراسي الأول كالتالى:

- تعلن الإدارة والمديريات التعليمية جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول.

- تبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، 14 يناير المقبل وتنتهى 24 يناير من نفس الشهر .

- تضع الإدارات التعليمية أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الادارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالادارة.

- تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت يتم امتحانهم للأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة إلكترونياً 85% على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقياً ويكون الامتحان سواء أكان ) أجهزة التابلت - الاسئلة المقالية في وقت واحد وهو الزمن المحدد للامتحان .

- في حالة حدوث أى مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقياً لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول .

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الانترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة انترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أدائهم للامتحانات ورقياً في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكترونى وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقياً بنفس مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية

الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الاعوام السابقة .

- بالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلى كما هو متبع في الأعوام السابقة .