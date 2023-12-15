يتبقى أسبوع.. الشتاء يبدأ رسميًا الجمعة 22 ديسمبر

كتب محمود راغب

أسبوع بات يفصلنا على نهاية فصل الخريف وبداية فصل الشتاء ، وذلك بعد أن بدأ فصل الخريف رسمياً السبت 23 سبتمبر الماضى الساعة 9:49 صباحا وهو وقت تعامد الشمس على خط الاستواء ويستمر حوالى 89 يوما، على أن يبدأ الشتاء رسمياً 22 ديسمبر.

وفي يوم 22 من شهر ديسمبر تقريباً "الانقلاب الشتوي" وبداية الشتاء، حيث تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدي (25) درجة جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالي وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبي في ما عدا مدار الجدي، حينئذ يقل طول النهار عن طول الليل في نصف الكرة الشمالي، أي إنه خلال الانقلاب الشتوي (حول يوم 22ديسمبر) يكون الوضع في نصف الكرة الشمالي معاكسا لما هو عليه في نصف الكرة الجنوبي، ويمكن إجمال ذلك في الجدول التالي:

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن تفاصيل بدايات وأطوال فصول السنة خلال العام الميلادى 2024 ، حيث يبدأ فصل الربيع الأربعاء 20 مارس 2024 ويستمر 92 يوم و 17 ساعة.

أما فصل الصيف يبدأ الخميس 20 يونيه 2024 ويستمر 93 يوما و 15 ساعة ، على أن يبدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يوما و 20 ساعة ، وفصل الشتاء يبدأ السبت 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و 23 ساعة.