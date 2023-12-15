اليوم السابع
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وكيل صحة الشرقية: المشهد الانتخابى رسالة للعالم أن الشعب يحدد مصيره بيده

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 07:59 م
وكيل صحة الشرقية: المشهد الانتخابى رسالة للعالم أن الشعب يحدد مصيره بيده الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الأطقم الطيبة بمختلف منافذ الخدمة، كانت علي قدر المسئولية خلال أيام التصويت من الانتخابات الرئاسية.
 
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنهم حرصوا على مشاركة وخروجوا في مسيرات إلى اللجان للتصويت، بما لا يخل بعملهم، حيث حصل 155 ألف 632 مواطن علي خدمة طبية من مستشفيات ومنافذ الخدمة.
 
كما انتشرت الفرق الطبية التابعة لحملة 100 يوم صحة، بمحيط اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن المشهد الانتخابي بالشرقية، يدل على وعي الشعب المصري، ورسالة قوية للعالم أن الشعب هو من يحدد مصيره بيده.
 
يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات الرئاسية يبلغ 4 مليون و699 ألف و932 ناخب وناخبة أمام 980 مركز انتخابي يتسع لـ 1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
 
 
 






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