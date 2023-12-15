وكالة الطاقة الدولية: توقعات بوصول استخدام الفحم لمستوى قياسى مع نهاية العام

باريس (أ ش أ)

توقعت وكالة الطاقة الدولية، وصول استخدام الفحم إلى مستوى قياسى مع نهاية العام الحالى 2023 واستمرار الطلب عليه من قبل الاقتصادات الناشئة والنامية.

وأوضحت الوكالة، وفقا لما ذكرته قناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الطلب على الفحم بنسبة 1.4% خلال العام الحالي، ليتجاوز 8.5 مليار طن لأول مرة، حيث إنه من المتوقع أن ينمو في الهند بنسبة 8% وفي الصين بنسبة 5% لارتفاع الطلب على الكهرباء وضعف إنتاج الطاقة الكهرومائية هناك.

وأشار التقرير إلى انخفاض استخدام الفحم فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بنحو 20% لكل منهما في 2023، موضحا أن ​​استخدام الفحم ليس متوقعًا حتى عام 2026 عندما تساعد زيادة كبيرة في قدرة إنتاج الطاقة المتجددة في السنوات الثلاث المقبلة على خفض الاستخدام بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بمستويات عام 2023، حتى مع غياب سياسات الطاقة النظيفة.

وأضاف أن استخدام الفحم الذي يتم إنتاجه واستخدامه دون الاستعانة بتقنيات تقلص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، يجب أن ينخفض ​​بشكل أسرع بكثير من أجل الوصول إلى الأهداف التي حددها اتفاق باريس.

كما توقع التقرير أن يقل استخدام الفحم خلال الـ 3 سنوات المقبلة مع توسع الصين في استخدام الطاقة بداية من عام 2024 واستقراره حتى عام 2026.

