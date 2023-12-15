نيويورك تايمز: الديمقراطيون يؤجلون عطلة عيد الميلاد بسبب أوكرانيا والهجرة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى أعلنوا تأجيل عطلة الأعياد والبقاء فى واشنطن الأسبوع المقبل من أجل الضغط لتمرير قانون يمزج بين تقديم المساعدات لأوكرانيا وتشديد القيود على الهجرة على الحدود الأمريكية مع المكسيك، مع حديث المشرعين من كلا الجانبين عن حدوث تقدم نحو اتفاق فى هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن الخطوة التى أعلن عنها زعيم الأغلبية الجمهورية السيناتور تشاك شومر، وكانت جزءا من مساعى الديمقراطيين لزيادة الضغط على الجمهوريين للتخلى عن معارضتهم لتشريع تمويل أوكرانيا، بعدما غادر قادة الجمهوريين فى مجلس النواب واشنطن بدون التحرك فى هذا الشأن.

وقالت الصحيفة إنه يعكس أيضا تفاؤلا جديدا بين المفاوضين بالشيوخ الأمريكى، الذين كانوا يساومون على حزمة تتعلق بالحدود، بأنهم اقتربوا من الاتفاق بشأنها، مع عزم الديمقراطيين أن يثبتوا للرأى العام أنهم يقومون بكل ما بوسعهم للوصول إلى حل وسط.

وقال شومر داخل مجلس الشيوخ: لو أنكم تعتقدون أن هناك شيئا مهما وعاجلا، فينبغى البقاء وإتمام المهمة، داعيا مسئولى البيت الأبيض وأعضاء المجلس من كلا الحزبين للعمل معا خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود.

وأضاف أنه سواء تمكنوا من الاتفاق أم لا، فسيكون هناك تصويتا أخر الأسبوع المقبل على حزمة أمنية بقيمة 110.5 مليار دولار. وكان الجمهوريون قد عرقلوا الإجراء الأسبوع الماضى بسبب عدم وجود التغييرات التى أرادوها فى سياسات الهجرة.

لكن الصحيفة تقول إنه حتى لو استطاع الشيوخ التوصل إلى اتفاق خلال أيام حول أحد أكثر القضايا المستعصية التى يواجهها الكونجرس، ومرر تشريع أوكرانيا، فإن الإجراء يظل يواجه معركة حامية. واستبعد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذى لا يشارك فى محادثات الحدود، الإجراء السريع.