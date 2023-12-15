اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

نائب يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلى فى أوكرانيا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 01:37 م
نائب يفجر قنبلة خلال اجتماع مجلس محلى فى أوكرانيا الشرطة الأوكرانية
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن أحد النواب فجر قنبلة يدوية خلال اجتماع لمجلس قرية في مقاطعة زاكارباتيا (ترانسكارباتيا) الواقعة على الحدود الأوكرانية الهنجارية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث أدى إلى مقتله وإصابة 11 شخصا كانوا في الاجتماع.

وكتبت الوزارة في بيانها على قناتها في تليجرام: "في مبنى مجلس قرية كيريتسكوفسكي الواقعة في مقاطعة ترانسكارباتيا، فجر أحد النواب قنبلة يدوية خلال اجتماع المجلس. وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل النائب وإصابة 11 آخرين".

وأضاف البيان: " وتعمل في مكان الحادث كافة الأجهزة المعنية، وكذلك فريق التحقيق التابع للشرطة وخبراء المتفجرات والمختصين في مجال الجرائم الجنائية. ولا يزال التحقيق مستمرا لكشف وتحديد كل ملابسات الحادث".

 






اوكرانيا

الداخلية الاوكرانية

اخبار اوكرانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة