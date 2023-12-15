نائب رئيس جامعة طنطا: إدراج الجامعة فى تصنيف QS إنجاز كبير

الغربية مصطفى عادل

أعرب الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث عن سعادته، بإدراج الجامعة بتصنيف QSSustainability العالمى لعام 2024.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن جامعة طنطا جاءت في مؤشر الأبحاث البيئية للعام 2024 التابع لمعيار التأثير البيئى في الترتيب 427، ويمثل مؤشر الأبحاث البيئية 13% من الوزن النسبي للتصنيف.

ويعتمد على تقييم تأثير البيئة البحثية في الجامعات في الموضوعات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وفي ذات السياق أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حصول الجامعة علي الترتيب رقم 465 ضمن أفضل 1000 جامعة عالمية، يعد انجازا حقيقيا يضاف لانجازات الجامعة، مؤكدا أن هذا التصنيف يرفع مكانة الجامعة، و يعكس الالتزام الراسخ للجامعة بمعايير الاستدامة والرعاية البيئية.

وأشار إلى أن الجامعة ستبذل المزيد من الجهود للحصول على ترتيب اعلي من الترتيب الحالي وهو ما يضع الجامعة في التميز بين باقي الجامعات.

وكان قد أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة إنجازاً غير مسبوق حيث ظهرت لأول مرة في تصنيف QS Sustainability في نسخته الثانية ضمن 18 جامعة مصرية، و 43 جامعة أفريقية، ومن حوالي 1400 جامعة عالمية، مشاركة في التصنيف للعام 2024.

وأكد الدكتور محمود ذكى أن جامعة طنطا تعمل دائما وفقا لخطة استراتيجية، تستهدف تحقيق مراكز متقدمة في كافة التصنيفات الدولية، وتطوير منظومة البحث العلمي، موضحاً أن نتيجة تصنيف QS Sustainability للعام 2024 كشفت عن نجاح جامعة طنطا في تحقيق الترتيب 940-921 على المستوى العالمي، بينما حققت الترتيب 22 على مستوى الجامعات الأفريقية، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة وكافة قطاعاتها في مجالات الاستدامة البيئية.

وأوضح رئيس الجامعة أن تصنيف QS Sustainability يهدف إلى تقييم وتصنيف الجامعات وفقًا لأدائها في مجال الاستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، حيث يتم تقييم الجامعات بناءً على مجموعة واسعة من المؤشرات المرتبطة بالبيئة والاستدامة والتي تندرج تحت فئتين رئيستين هما التأثير البيئي والتأثير الاجتماعي، حيث تحمل كل فئة منهما وزناً يشكل 50% من الوزن النسبي للتصنيف، بالإضافة إلى المعيار المتعلق بالحوكمة والتعزيز الإداري والذي يتم إضافته وتعديل النتائج لتشكيل النتيجة الشاملة والنهائية للتصنيف.