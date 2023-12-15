موسكو: مستعدون لاتخاذ إجراءات متبادلة إذا تحركت واشنطن لاستئناف التجارب النووية

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، اليوم /الجمعة/، أن واشنطن ستتلقى ردا متبادلا من موسكو فى حال تحركت لاستئناف تجارب الأسلحة النووية.

وقال ريابكوف- فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "فيما يتعلق بالتجارب النووية، أستطيع أن أقول إنه إذا استأنفتها الولايات المتحدة، فإنها ستتلقى رداً متبادلاً منا.. لقد أرسلت بالتأكيد إشارات فى الآونة الأخيرة بأنها لا تخطط للقيام بذلك، ومع ذلك، حتى لو لم تكن هناك مثل هذه الخطط اليوم، فقد تكون القصة مختلفة غدًا".



وشدد نائب وزير الخارجية الروسى أيضا على ضرورة أن تكون موسكو فى حالة تأهب قصوى تحسبا للتحرك الأمريكى المحتمل لاستئناف التجارب النووية.



وأضاف "نحن نحكم عليهم بالأفعال وليس بالأقوال وعلينا أن نكون فى حالة تأهب فى جميع الأوقات.. وأود أن أضيف أن هذا يعنى أن نكون فى حالة تأهب قتالى إذا لزم الأمر.. ومثل هذا النهج ينطبق أيضًا على احتمال استئناف التجارب النووية".



وأشار إلى أن الحملة الانتخابية الرئاسية فى الولايات المتحدة تشهد بالفعل قدرًا كبيرًا من التوتر والحدة، ولن تمر دون مفاجآت.



وتابع: "دعونا ننتظر الانتخابات الأمريكية.. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.. وليس من الواضح كيف ستسير الحملة الرئاسية.. إنها تظهر بالفعل توترًا حادًا وشديدًا.. ومن الواضح أنها لن تمر دون مفاجآت".



وأضاف: "أننا مجرد مراقبين نبذل قصارى جهدنا لعدم تفويت أى لحظات مهمة لفهمنا للأحداث.. نحن لا نؤثر على العملية الانتخابية ولم نحاول ذلك أبدًا".. كما أشار إلى "أن الولايات المتحدة تستخدم (التهديد الروسى الوهمي) لحل قضايا سياستها الداخلية.. وأنا أعترف بأن شيئا من هذا القبيل قد يحدث فى المستقبل أيضًا".