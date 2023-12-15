منتحل صفة "ديلفرى".. تفاصيل إحالة ديلر المرج الجنايات بتهمة حيازة مخدرات

كتب كريم صبحى

قررت نيابة المرج، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر الهيروين ، حيث اعترف المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتزويعها على عملائه عبر دراجة نارية فى محيط منطقة المرج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.