منتحل صفة "ديلفرى".. تفاصيل إحالة ديلر المرج الجنايات بتهمة حيازة مخدرات

قررت نيابة المرج، إحالة مسجل خطر لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة والإتجار فى مخدر الهيروين، حيث اعترف المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة وتزويعها على عملائه عبر دراجة نارية فى محيط منطقة المرج.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مــن ضبط (عنصر إجرامى- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام - سلاح أبيض "سنجة")، وبمواجهتــه اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى.
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