مشاجرة بالأسلحة.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل شخصين فى شبرا

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل شخصين وإصابة 2 بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وتحولت لساحة إطلاق نار بين الطرفين.
التحقيقات كشفت أيضا أن المتهمين في المشاجرة حازوا أسلحة نارية وبيضاء، واشتبكوا مع بعضهما البعض، ما تسبب في سقوط قتيلين ومصابين تم نقلهما إلى المستشفى.
بداية الواقعة كانت بتلقي النيابة العامة إخطارا من المستشفي بوجود متوفيين ومصابين، وبتكثيف التحقيقات أتضح أنهما كانوا في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص.
المتهمين اعترفوا أمام النيابة بالاشتراك في المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة القضية.
ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
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