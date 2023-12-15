مشاجرة بالأسلحة.. التحقيقات تكشف كواليس مقتل شخصين فى شبرا

كتب ـت أحمد حسني

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة م قتل شخصين وإصابة 2 بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، أن الواقعة بدأت بمشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وتحولت لساحة إطلاق نار بين الطرفين.

التحقيقات كشفت أيضا أن المتهمين في المشاجرة حازوا أسلحة نارية وبيضاء، واشتبكوا مع بعضهما البعض، ما تسبب في سقوط قتيلين ومصابين تم نقلهما إلى المستشفى.

بداية الواقعة كانت بتلقي النيابة العامة إخطارا من المستشفي بوجود متوفيين ومصابين، وبتكثيف التحقيقات أتضح أنهما كانوا في مشاجرة مع مجموعة من الأشخاص.

المتهمين اعترفوا أمام النيابة بالاشتراك في المشاجرة وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، قبل أن تأمر النيابة بحبسهم على ذمة القضية.