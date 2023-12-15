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مستشار الأمن الأمريكى: مرحلة جديدة فى الحرب تستهدف قيادة الفصائل الفلسطينية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:06 ص
مستشار الأمن الأمريكى: مرحلة جديدة فى الحرب تستهدف قيادة الفصائل الفلسطينية مستشار الأمن الأمريكي جيك سوليفان
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك مرحلة جديدة في الحرب تركز على استهداف قيادة حماس.

وأضاف في مؤتمر صحفي من رام الله الفلسطينية، أن بلاده تعمل على مدار الساعة لإطلاق سراح بقية الرهائن الإسرائيليين في غزة، ونبذل مساعي لضمان عدم توسع النزاع في المنطقة، مشيرا أن بلاده تعمل مع مصر والأمم المتحدة على إيجاد سبل لإدخال المساعدات إلى غزة.

ويزور جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، الضفة الغربية المحتلة، في محاولته إظهار الدعم الأمريكي المستمر لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية.

 

 







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