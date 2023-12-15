محافظ كفر الشيخ يستقبل غدا وزيرى النقل والاتصالات لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات

يستقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، غداً، السبت، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتتضمن زيارة وزيري النقل وتكنولوجيا المعلومات، افتتاح مركز الخدمات البريدية المطور بمدينة كفر الشيخ، وتفقد أعمال تطوير مركز الإبداع الرقمي، كما تشمل الزيارة تفقد أعمال شارع ناجي شتلة، ومحطة السكة الحديدية، أعمال كوبري سخا العلوي، فضلاً عن تفقد محور «كفر الشيخ - دسوق الجديد».

ومن المقرر أن يتفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء جمال نور الدين، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وزير النقل، رافد بلطيم ثم الطريق الساحلي الدولي حتى حدود محافظة الدقهلية.



