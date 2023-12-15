محافظ الشرقية: طوابير الناخبين أكدت وعى المواطنين بحقوقهم الدستورية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن ما شاهدناه من إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالطوابير، خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، يدل على وعى المواطنين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم على أداء واجبهم الوطنى.

وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة بالأعلام، للدعوة للمشاركة الإيجابية، وهو ما حول المشهد إلى عرس ديمقراطى انتخابى.