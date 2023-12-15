محافظ الشرقية: طوابير الناخبين أكدت وعى المواطنين بحقوقهم الدستورية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إن ما شاهدناه من إقبال الناخبين على اللجان الانتخابية بالطوابير، خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، يدل على وعى المواطنين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم على أداء واجبهم الوطنى.
وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة شهدت مسيرات حاشدة بالأعلام، للدعوة للمشاركة الإيجابية، وهو ما حول المشهد إلى عرس ديمقراطى انتخابى.
وتابع أن المحافظة تعد من أولى المحافظات التى يحرص أبناؤها على المشاركة والتصويت فى كل الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة الشرقية ممن لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية بلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة أمام 980 مركزا انتخابيا اتسع لـ1016 لجنة فرعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
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