محافظ الدقهلية: الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالمحافظة فاق التوقعات

الدقهلية شريف الديب

شهدت محافظة الدقهلية في الانتخابات الرئاسية ، حضورا وإقبالا كبيرا لم يحدث له مثيل من قبل، وتلاحظ حضور كبير من جميع الفئات وخاصة الشباب، ليضربوا أكبر مثل فى الوطنية.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لـ"اليوم السابع"، إن شعب الدقهلية صنع خلال أيام الانتخابات الثلاث ملحمة وطنية سيتحدث عنها التاريخ وسيسطرها بحروف من نور وأثبت للعالم مدي وعيه وحبه لوطنه والوقوف بجانب دولته من أجل بناء الدولة المصرية الحديثة والحفاظ علي أمنها واستقرارها.

وأشار إلى أن جميع طوائف الدقهلية الذين شاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية في المقدمة منهم الاخوة ممثلي الكنائس والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وجميع ابناء المحافظة، وأشار إلى أن نسبة المشاركة تخطت نسبة 60 % وهو ما لم يحدث من قبل وتأكيد جديد على وعي المواطنين، وهو فاق التوقعات.

وأضاف أن الشعب المصري حقق نجاحا غير مسبوق واثبت انه علي قدر المسئولية في حفاظه علي الوطن ومقدراته ومكتسباته بمشاركته في الانتخابات الرئاسية ونزوله للتصويت باللجان الانتخابية.

وقال مختار، إن ما قام به شعب محافظة الدقهليه، فى كل عزبه و قريه ومدينه حى ومركز على مستوى المحافظة، هو درس فى الوطنية، حيث أكد بشكل عملي وقفتهم التاريخية بجانب وطنهم، واصرارهم فى مساندته ودعمهم لوطنهم حيث كانوا فى طليعة الشعب المصرى بالمحافظات المصرية الذين شاركو فى الانتخابات الرئاسيه 2024م، وأكد على ان وعي المواطن فى محافظ الدقهلية كبير جدا ويقدر الأمور وقت نداء الوطن لهم.