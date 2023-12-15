محافظ الدقهلية: إزالة عدد من مخالفات البناء فى مراكز المحافظة

وتابع "مختار" تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن طلخا ومنية النصر والجمالية وبني عبيد وشربين والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس ونبرو لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

ففي مركز ومدينة طلخا قالت الأستاذة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك سقف الدور الثالث علوى فى حوض النواصف علي مسطح 90 مترا مربعا، وتم التحفظ على حديد التسليح واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة منية النصر، قال المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس المركز والمدينة، إنه تمت متابعة تنفيذ إزالة على مساحة 100متر مربع بالدور الأول علوي، وأيضا فك شدة خشبية لسقف على مساحة 140 مترا مربعا بالمدينة، وكذا فك شدة خشبيه لسقف على مساحة 120 مترا مربعا بميت طاهر، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة الجمالية، قال المحاسب هاني شرابية رئيس المركز والمدينة، إنه تم ضبط أعمال بناء الدور الثاني علوي على الأرض الزراعية بقرية ليسا الجمالية، وعلى الفور تم مصادرة مواد البناء وفك الشدة الخشبية على مساحة 120 مترا مربعا ومصادرة الأخشاب، وتم إزالة عدد 8 مقابر علي الأرض الزاعية، واتخاذ كل الإجراءت القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة بني عبيد، قال المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال التصدي لتعديات على أرض زراعية بقرية ابو المعاطي الباز للشروع في البناء، حيث تم إزالة تشوينات بالحجارة البيضاء علي الأرض المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة شربين، قال اللواء عادل توفيق برغش رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لسقف دور أول أرضى مخالف بدون ترخيص بقرية أبو زاهر على مساحة 30 متر مربع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة قانونيا حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، قال المحاسب أحمد عبد العظيم ، رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ إزالة فورية في المهد لأحد المواطنين بناحية قرية برقين، حيث تم إزالة صدفة وسلم لمنزل مخالف خارح الحيز العمراني بعرض 2 متر وطول 12 متر، وتمت الإزالة على نفقة المخالف، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فورية لأحد المواطنين من ناحية قرية السرسي التابعة للوحدة القروية بالمقاطعة عبارة عن تعدي بشد صاج بطول 10 أمتار وارتفاع 2 متر على الأرض الزراعية وتم إزالة الصاج من أعلى السور وتمت الإزالة على نفقة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة المنزلة، قال لمهندس السيد عبدالسلام رئيس المركز والمدينة، المنزلة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية مخالفة لسمل على الأرض الزراعية بالوحدة المحلية بالحوتة، وتم إزالة المخالفة علي الفور، كما تم إزالة وفك شدة خشبية تمهيدا لصب سقف الدور الثاني العلوي بعزبة البلاسي التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة، وتم الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة دكرنس، قالت الدكتورة آمال بركات رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بغرض صب سمل خرساني خارج الحيز العمراني بناحية عزبة الألف خمسة التابعة لقرية الربيعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة نبروة، قال اللواء أنور عثمان رئيس المركز والمدينة، إنه تم متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية ، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات بإشراف ومتابعة عاطف سعد نائب رئيس المركز والمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال إن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.