اليوم السابع
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مباشر من الإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس فى عروس البحر المتوسط خلال الساعات القادمة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:01 ص
مباشر من الإسكندرية.. تفاصيل حالة الطقس فى عروس البحر المتوسط خلال الساعات القادمة حالة الطقس في الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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تشهد محافظة الإسكندرية، الجمعة حالة من الطقس المعتدل، وتحسن ملحوظ فى درجات الحرارة، مع انتشار للشبورة المائية الكثيفة في ساعات الصباح علي الطرق الزراعية والساحلية .

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وحالة البحر المتوسط: خفيف معتدل ارتفاع الموج ( 1.5:1 متر)، والبحر الأحمر: خفيف وارتفاع الموج ( 1:0.5 متر).

وبالنسبة لدرجات الحرارة الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 13، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 13.

 

 

 







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