لو مش عارف تلتزم بالدايت فى الشتاء.. اعرف السبب من استشارى تغذية

كتبت إيناس البنا

مع قدوم فصل الشتاء يأتى الكسل والخمول وتناول الكثير من الطعام دون ممارسة أي نوع من الرياضة مع قلة شرب المياه لعدم شعورنا بالعطش ما يقل معه التعرق، كل هذه العوامل قد تزيد من الوزن، لذا قد يتبادر إلى الذهن تساؤل هل من الصعب فقدان الوزن خلال هذه الأشهر الباردة.

كشفت الدكتورة مفيدة الشلقانى استشاري التغذية الإكلينيكية كلية الطب جامعة القاهرة، عن أن مشكلة الأشخاص في فصل الشتاء السهر لوقت متأخر من الليل، ومع السهر نشعر بالجوع ونضطر إلى تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوى على السعرات الحرارية الكبيرة.

أوضحت استشاري التغذية الإكلينيكية في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن فصل الشتاء يرتبط عند الأشخاص بتناول الأكلات الدسمة الشهيرة منها شوربة العدس بالسمنة البلدى، والفتة باللحمة، والكرنب، والشعرية المحمرة بالسمنة البلدى، ومشروبات مثل مشروب الكاكاو والسحلب.

وقدمت استشارى التغذية، عددًا من النصائح التي تساعد على فقدان الوزن خلال فصل الشتاء أهمها النوم المنتظم في وقت والاستيقاظ مبكرًا، حيث إن فترة النهار قصيرة فلا يوجد وقت لتناول الكثير من الطعام، وبينما الليل طويل، ولكن ليس معنى ذلك الحرمان من أكلات الشتاء الشهيرة، فمن الممكن تناول شوربة عدس ولكن دون إضافة سمن بلدى أو شرب مشروب الكاكاو بحليب خالى الدسم، والتقليل من إستخدام الأطعمة عالية السعرات الحرارية.

وأخيرًا، حثت استشاري التغذية، علي ضرورة عدم التتخلى عن ممارسة التمارين الرياضة ولو كانت بأبسط شكل مثل المشى ولو مرتين أسبوعيًا خلال الأسبوع.