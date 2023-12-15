اليوم السابع
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لحظة هروب الإسرائيليين بعد صافرات إنذار الصواريخ الفلسطينية داخل القدس.. فيديو

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:59 م
لحظة هروب الإسرائيليين بعد صافرات إنذار الصواريخ الفلسطينية داخل القدس.. فيديو هروب المستوطنيين
كتب آسر أحمد

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وثقت إحدى الكاميرات، لحظة هروب المستوطنين الإسرائيليين في القدس المحتلة، لحظة اطلاق صواريخ من قطاع غزة على الأراضي المحتلة، وظهر من خلال الفيديو الذي انتشر عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، هروب المستوطنيين واختباءهم بعد انطلاق صافرات الإنذار.

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 18987 شهيدا و55 ألف مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023.
 
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السبعين، موقعة عشرات الشهداء ومئات المصابين بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.
 
وانقطعت الاتصالات الخلوية والثابتة والإنترنت عن معظم مناطق قطاع غزة، وشهدت مناطق جنوب قطاع غزة غارات مكثفة من قبل الطيران الإسرائيلي.
 
واستشهد خمسة مواطنين على الأقل في غارة استهدفت عائلة العرجا شرق رفح، كما دمرت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة شعبان قرب المشفى الكويتى وثالثا فى حى تل السلطان غرب المدينة ما ادى لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.






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