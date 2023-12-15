كيف دعمت صحة الأقصر الأهالى بندوات متنوعة للتثقيف الصحى؟.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، على مدار الأيام الماضية تقديم دعم كبير لمواطنين وصحة الأهالى، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة أهالى الأقصر عبر تنظيم ندوات وفعاليات مختلفة فى المستشفيات والقرى حول الأقصر.

وفى هذا الصدد واصلت إدارة التثقيف الصحي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، ندواتها المختلفة للرفع من مستوى الوعي الصحي لأبناء محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وبتوجيهات الدكتورة ديانا محجوب مدير إدارة التثقيف الصحي، حيث تحدثت فرق التثقيف الصحي عن موضوعات مختلفة في أماكن مختلفة بالمحافظة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية (100 يوم صحة).

وشملت الندوات والفعاليات تقديم ندوة عن أمراض الشتاء وأهمية التغذية السليمة بمدرسة العرب الابتدائية بإدارة الزينية، وندوة عن حمى الضنك والفيروس المخلوي وطرق انتقاله والوقاية منه بمدرسة الادريسي بإدارة الزينية قبلي، وندوة عن حمى الضنك والنظافة الشخصية بالزينية قبلي وكذلك بوحدة الرزيقات بحرى بارمنت، وندوة عن الأمراض المعدية المنتشرة بمركز طب أسرة آل عثمان بالقرنة، وندوة تثقيفية عن تطعيمات الأطفال وحمى الضنك بالمركز الحضري بإدارة البياضية، وأخيراً ندوة عن النظافة الشخصية بمدرسة الشهداء الابتدائية إدارة الطود.

ومن جانبه كشف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إنه يتم خلال حملة 100 يوم صحة، تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وخدمات دعم صحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وكشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، والكشف عن سوء التغذية الأنيميا بين الأطفال والعديد من الخدمات الطبية الأخرى.



فعاليات ندوات متنوعة للتثقيف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة



ندوات متنوعة للتثقيف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة