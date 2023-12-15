كل ما تريدين معرفته عن متلازمة ما بعد الدورة الشهرية

كتبت فاطمة ياسر

من المتعارف عليه أنه قبل نزول الدورة الشهرية تعاني بعض النساء من مشاعر مضطربة، وعصبية شديدة، وتقلبات في المزاج، وألم في البطن، والعديد من أعراض أخرى، ولكن هل تعلمين أن هناك متلازمة بعد الدورة الشهرية؟.. نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشور عبر موقع healthshots، وقدم كل ما ترغبين في معرفته عنها.

أوضح التقرير، أن هناك أعراضًا مرتبطة بالدورة الشهرية، وهى الانتفاخ وتقلب المزاج قبل وأثناء الدورة الشهرية، كما أن شدة الأعراض المحددة يمكن أن تختلف بشكل كبير بين سيدة وأخرى، فإن متلازمة ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية تؤثر على العديد من النساء أثناء الدورة الشهرية، والبعض تستمر معهن إلى بعد الإنتهاء من الدورة الشهرية.

ما هى متلازمة ما بعد الدورة الشهرية؟ تعني استمرار الأعراض التي تحدث مع بدء نزول الدورة الشهرية، مثل التعب المستمر أو تغيرات المزاج، وفي حالة إذا كانت شديدة أو تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتك، قد تكون مؤشرًا على وجود حالة كامنة. وتختلف متلازمة ما قبل الحيض عن أعراض ما بعد الحيض من حيث توقيتها وأعراضها، فمتلازمة ما قبل الحيض تعني مجيء أو نزول الدورة الشهرية، ووتعاني النساء من أعراض الجسدية والعاطفية التي تحدث عادةً في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الدورة الشهرية، ومنها تقلب المزاج، الانتفاخ، ألم الثدي، الصداع، التعب، تغيرات في الشهية، اضطرابات النوم، صعوبة التركيز.