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كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني: إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:56 م
كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني: إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم مارك فينود، كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني
كتب محمد شرقاوى

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قال مارك فينود، كبير الباحثين في مركز جنيف الأمني، إن إسرائيل أصبحت أكثر انعزالا عن العالم، وعليها أن تحترم قوانين الحرب، وأن توقف الهجمات على المدنيين في غزة.
 
وأضاف كبير الباحثين في مركز جنيف، خلال مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب العمل على تقديم مزيد من الدعم لحل الدولتين، ووقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، واتخاذ خطوات أكثر إنسانية لإطلاق سراح المحتجزين».
 
قال مارك فينود كبير باحثين بمركز جنيف الأمن، إنه يجب وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة واتخاذ خطوات أكثر إنسانية لإطلاق سراح المحتجزين. متابعا: أنه يجب العمل على تقديم مزيد من الدعم لحل الدولتين.






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