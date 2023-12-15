قنا تحتل الصدارة فى تزيين المدارس بالحدائق والمشاتل توفر أنواعا مختلفة من الأشجار والزهور

قنا صابر سعيد

التعليم عملية مترابطة تجمع بين العلم والتربية وكذلك الاهتمام بالمظهر الجمالي الذي يعكس أثره على الطلاب والحضور، فمنذ عدة سنوات اتجهت المدارس إلى الاهتمام بالحدائق ومواكبة الجديد في الزراعة بل إن مدارس أصبح لها مشاتل مخصصة تزرع أنواع عديدة من الأشجار المثمرة وغير المثمرة وأنواع من الزهور، وكذلك المحاصيل مثل شتلات لقصب السكر وأنواع من الخضراوات وزراعة القمح بنظام التسطير وتدريب الطلاب على ذلك للحصول على إنتاجية عالية.

فهنا في مدينة نقادة وبالتحديد في مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي ستجد ما يسرك وهي حديقة تحتوي على العديد من أنواع النباتات منها نباتات نادرة مختلفة الأشكال والأنواع أهلت الحديقة أن تحصل على أول الجمهورية كأجمل حديقة، وهناك في مدينة قنا حولت التربية الفنية حديقة إحدى المدارس إلى لوحة فنية عن طريق نحت مجسمات الحيوانات بالحديقة، وفي مدينة قوص ستجد مبادرات ازرع غذائك ومشاتل تابعة للمدارس توفر أنواع من الأشجار والزهور وكذلك زراعة القمح بالتسطير وشتلات قصب السكر.

شهدت إدارة قوص التعليمية إنشاء مشتل نباتات التربية الزراعية مقام على أرض مدرسة شركة السكر والحاصل على عدة مراكز على مستوى الجمهورية لعدة دورات متتاليه، كما أن للإدارة مشتلين للنباتات الثاني مقام على مساحة 5 قراريط بزمام مدرسة حجازة قبلى الثانوية ويضم أكثر من 180 نوع من الأشجار والنباتات النادرة حصل على عدة مراكز على مستوى الجمهورية.

وبدأ تعليم قوص مراحل زراعة محصول القمح بنظام التسطير على المساطب والذى ينفذ على أرض مزرعة مدرسة خزام الزراعية التابعة لإدارة قوص، ويأتي ضمن مبادرة تعزيز الأعمال الزراعية بصعيد مصر، حيث تم اختيار مدرسة خزام الزراعية لتنفيذه فتم تخصيص فدان استرشادى أشرف عليه المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ولزراعة القمح بنظام التسطير فوائد أهمها زيادة إنتاج الفدان من 15 أردب ليصل إلى 28 أو30 أردب مع توفير اليد العاملة لاعتماده على الميكنة الزراعية.

قال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم قنا، إن هناك جهود مبذولة في مجال الاهتمام بالزراعة وتطويرها والتي عززت مفهوم البيئة النظيفة وغرست في نفوس الطلاب حب التشجير ورعاية الحدائق، كأحد الحلول الفعالة لمجابهة التغيرات المناخية، ونتج عن ذلك حصول مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي التابعة لإدارة نقادة التعليمة على المركز الأول جمهوريا كأجمل حديقة مدرسة، وكذلك حصول مشتل مدرسة إدارة قوص على أول الجمهورية وهناك مراكز متقدمة لعدد من الحدائق والمشاتل.



حديقة مدرسة الشهيد خالد عبد العاطي



حديقة مدرسة بقنا



حديقة مدرسة بنقادة في قنا



زراعة قمح بنظام التسطير بتعليم قوص



مبادرة ازرع غذائك بمدارس قوص