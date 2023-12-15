فوز 3 شركات للطباعة والتغليف بجوائز الابتكار الصناعى لعام 2023

كتب إسلام سعيد

ويجرى تنظيم جوائز الابتكار الصناعي بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وتحت رعاية وإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبدعم من وزارة التعاون الدولي و من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكاله الأمريكية للتنمية الدولية، جاء ذلك على هامش معرض باك بروسيز وفود افريكا.

قال المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للتغليف ورئيس غرفة الطباعة، إن جائزة الابتكار الصناعي 2023 تأتي استنادًا إلى استراتيجية الابتكار الصناعي التي تقودها وزارة التجارة والصناعة، وتمثل هذه الاستراتيجية التزامًا جديًا من الحكومة بدفع الابتكار الصناعي والتنافسية للأمام في القطاعات المستهدفة والتي من بينها قطاع الطباعة والتغليف.

وأشار إلى أن لجنة تقييم المنتجات المتقدمة اعتمدت شروط تتضمن تطوير ناجح وتنفيذ وتسويق ابتكار منتح على الأقل خلال السنتين الماضيتين، وابتكار في إحدى الفئات التالية: منتج، خدمات، أو عملية صناعية/تشغيلية

وأكد نديم إلياس، أن جائزة الابتكار الصناعي فرصة قوية لتسليط الضوء على المشروعات الرائدة والابتكارات الصناعية البارزة في مصر، كما تهدف إلى إثراء فهم الابتكار بشكل عام من خلال قياس أداء الرواد في الصناعة حاليًا، وتهدف الجائزة إلى تكوين إرث من السمعة يضع هذه الشركات كرواد مبتكرين، مع التأكيد أيضًا على أهمية الابتكار في جميع القطاعات