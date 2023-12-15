فحص وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور طارق لطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر استمرار رجال المديرية فى أعمال حملة تحصين الماشية الثالثة لعام 2023 بكل القرى والنجوع، ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ويضيف مدير مديرية الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تمت الحملات بإشراف من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة، وتشكلت لجنة برئاسة الدكتور أشرف جمال عبد الناصر وحدة الأقالتة، والدكتورة نيفين عبد الجواد مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، لتحصين الحيوانات ومتابعة الوضع الوبائي في نطاق الوحدة وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأهمية التأمين على الماشية.

وفى منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، خرجت حملة بإشراف من الدكتورة أوديت ناشد، حيث تشكلت لجنة برئاسة الدكتور عبدالفتاح فهيم طبيب بوحدة الكرنك، والدكتورة رشا عبد الحميد رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، والدكتورة رباب حمدان رئيس وحدة الكرنك البيطرية، ولجنة برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر، لتحصين وتسجيل وترقيم الحيوانات ومتابعة الوضع الوبائي في نطاق الوحدة، وتوعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وأهمية التأمين على الماشية.

كما انطلقت لجان التحصين الأخرى بمراكز إسنا والأقصر والزينية والطود وأرمنت، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، وناشدت مديرية الطب البيطرى بالأقصر كل المربين وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.