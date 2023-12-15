ضبط مخدرات وأسلحة خلال حملات أمنية فى أسوان ودمياط

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت جهودها عن ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الهيروين) بحوزة متهمان وتنفيذ عدد 609 أحكام قضائية متنوعة.

ونجحت الجهود في ضبط عدد (2) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,700 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين – فرد محلى و4 طلقات) بحوزة 3 متهمين "لـهم معلومات جنائية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.