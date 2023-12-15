اليوم السابع
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صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التعليم" بنسبة 5.3%

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:00 م
صعود 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التعليم" بنسبة 5.3% البورصة
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 5.3%، أعقبه الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 4.8%، 4.7%، على التوالي، يليهما قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.4%.
 
وصعدت قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والمنسوجات والسلع المعمرة، والموارد الأساسية بنسبة 2.9%، 2.5%، 2.3%، على التوالي، وقفز قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.7%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.
 
فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.2%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.4%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، ومواد البناء بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي.
 
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24722.82 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثاني أسبوع في شهر ديسمبر- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 5365.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7768.53 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 29765.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليغلق عند مستوى 6535.39 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.673 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.118 تريليون جنيه إلى 1.127 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.8%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 341.2 مليار جنيه إلى 343.3 مليار جنيه بنسبة نمو 0.6%.






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