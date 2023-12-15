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صحة كفر الشيخ توضح طريقة الاستفادة من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:02 ص
صحة كفر الشيخ توضح طريقة الاستفادة من مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية الدكتور محمد شقوير
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، أن مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية، ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم، يتم تنفيذها في 181 وحدة صحية على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث يتم الفحص الأول، ومن ثم التحويل إلى أقرب مستشفى لإتمام باقي الفحوصات.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنّ مبادرة الكشف عن الأورام السرطانية تستهدف المواطنين من سن 18 عاماً فأكثر، بهدف الكشف عن المرض في مراحل مبكرة، وبالتالي تقليل الوفيات الناتجة عنه، وتقليل العبء المادي في الحالات المتأخرة، مؤكداً أنّ الحصول على خدمات المبادرة، يبدأ بتوجيه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملء استبيان إلكتروني، يتضمن عدداً من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التى تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.
 
 
 
 






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سرطان




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