اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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شاهد.. "ممشى 45 الجديد" أحلى فسحة لعشاق الإسكندرية فى الشتاء

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:00 م
شاهد.. "ممشى 45 الجديد" أحلى فسحة لعشاق الإسكندرية فى الشتاء كوبرى 45
الإسكندرية جاكلين منير

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من ممشى 45 الجديد بمحافظة الإسكنرية ، والذى شهد إقبالا اليوم الجمعة، حيث خرج الأهالى للاستمتاع بالأجواء الخريفية الدافئة، بعد انتهاء نوة "قاسم"، حيث سادت الأجواء الخريفية الدافئة مع سطوع الشمس وهدوء أمواج البحر، وخرج الأهالى إلى الشواطئ وممارسة الألعاب الشاطئية مثل لعبة "الراكيت"، كما شهد ممشى 45 الجديد خاصة إقبال الأهالى مع الإجواء الدافئة .

 
وتتمتع محافظة الإسكندرية، بأجواء خريفية ساحرة، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة نسبيا عن المعتاد فى مثل هذا الوقت، ومع انتهاء نوة " قاسم"،  و تتمتع الإسكندرية بهدوء ساحر، ولعل من أهم أماكن التنزه بالإسكندرية هو الكورنيش الممتد بطول 77 كم، وخاصة ممشى 45 الجديد، وهو من أشهر معالم الإسكندرية، حيث شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح مشروع كبير يخدم الترويج للسياحة الداخلية والخارجية ويضفى جمال على كورنيش الإسكندرية، حيث تم افتتاح ممشى "كوبرى 45" ضمن مشروع كوبرى ونفق 45، ثان أكبر المشروعات المرورية فى الإسكندرية التى تم تنفيذها بالإسكندرية خلال السنوات الأخيرة لحل مشكلة الاختناق المرورى المزمنة التى ظلت تعانى منها منطقة شرق محافظة الإسكندرية لسنوات عديدة.
 
شاطئ-البوريفاج-
شاطئ البوريفاج 

كوبرى-45-
كوبرى 45

لعبة-الركيت
لعبة الركيت

ممشى-٤٥-3
ممشى
 
 
 
 
 






الاسكندرية

نفق 45

ممشى 45 الجديد

الخريف بالاسكندرية




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