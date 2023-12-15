سلطات الدنمارك تعتل 6 أشخاص فى يشتبه بتخطيطهم لهجمات إرهابية

أحمد علوى

أفادت النيابة العامة في الدنمارك، بأن السلطات المختصة في البلاد، أصدرت أوامر باعتقال ستة أشخاص "للاشتباه في تورطهم في أعمال إرهابية".

وقال المدعي العام أندرس لارسون، إنه تم حتى الآن القبض على ثلاثة منهم، رجلان وامرأة، ولا يزال البحث مستمرا عن الثلاثة الآخرين.

ووفقا له، تمت عملية اعتقال المشتبه بهم في 14 ديسمبر، وتم إعدادها من قبل دائرة الشرطة الخاصة (PET) وشرطة كوبنهاغن.

وبعد الإجراءات الأولية أمام المحكمة، تم إطلاق سراح أحد المشتبه بهم. ونقلت وسائل الإعلام عن محاميه نعمة نبيبور قوله: "لا أريد الخوض في ما قيل في المحكمة، لكن يمكنني أن أقول إن موكلي حر".

ويشار إلى أن أحد المعتقلين معروف جيدا في أوساط المهاجرين في العاصمة الدنماركية، وقد أدلى مرات كثيرة بتصريحات علنية حول وضع المسلمين في الدنمارك، وتحدث أيضا عن الحرب الأهلية.

وذكرت وسائل الإعلام، أن الشرطة لم تقدم حتى الآن، إلا الحد الأدنى من المعلومات حول العملية.