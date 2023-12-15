رسالة جديدة من الدكتور هانى الناظر رغم معاناته من المرض.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

كتب الدكتور هانى الناظر، أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، رسالة جديدة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرًا إلى أن "حياتنا فيها ناس كل همهم راحتنا وجبر خاطرنا وتلاقيهم يسعون دائمًا للتخفيف عنا والدعاء لنا ومساعدتنا بدون أي مصلحة أو مقابل".

وأضاف الناظر في رسالته: "فإذا فرحنا فرحوا وإذا تألمنا تألموا.. هؤلاء الناس لازم نتبت فيهم ونحافظ عليهم وعلى مشاعرهم ونحطهم في عينينا وندعي لهم ليل نهار لأنهم وببساطة أغلي من أي شيء في الدنيا ونعمة من عند ربنا".

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد الناظر ابن الدكتور هاني الناظر نشر فيديو عبر صفحته الرسمية سابقا، يوضح حقيقة مرض والده، مشيرًا إلى أنه مصاب بنوع من أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت.

وأوضح نجله في الفيديو أن والده تعرض لمضاعفات شديدة بعد بدء العلاج الكيماوى، وطلب الدعاء لوالده ليمر من هذه الأزمة الصحية، مؤكدًا أن فترة العلاج الكيماوي فترة صعبة ويصبح الجسم منهكًا على أثرها.