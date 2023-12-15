رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات دورة لأفراد الأمن حول "فن التعامل مع الجمهور"

المنوفية - محمود شاكر

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها مركز الدراسات الاستراتيجية وإعداد القادة بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن لتنمية مهارات أفراد الأمن العاملين بالجامعة، تحت عنوان" فن التعامل مع الجمهور "، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةواللواء عماد المسيدي مدير عام الإدارة العامة للأمن و ميرال الجاويش مدير عام المركز.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية دور الأمن في الجامعة في تأمين المنشآت والارواح، مشيرا إلي ضرورة أن يكون العمل قائم علي أسس ووضع خطة تامينية وفقا لمنظومة الأمن والتخطيط الجيد وعدم الإعتماد علي التكنولوجية الحديثة فقط .

وأضاف رئيس الجامعة أن الدور الذي يلعبه قطاع الأمن الجامعي من خلال أمن الأفراد والمنشآت يعد خط الدفاع الأول للجامعة والمسؤل عن ظهور الجامعات بالمظهر لائق، مشيرا إلي ان الجامعة تعمل على توفير بنية مستقرة تخلو من آية ممارسات تعوق مساعيها التي تهدف إلى توفير ملاذ آمن لضيوفها وطلابها ومنتسبيها من أكاديميين واداريين، حيث أن توفير الأمن للجامعات يساعد في خلق بيئة امنة وتساعد أعضاء هيئة التدريس والعاملين على تنفيذ مهامهم وواجباتهم.

وتابع القاصد أن تهيئه المناخ الجامعي المناسب يضمن المحافظة على مستويات رفيعة من جودة الخدمات الأمنية مما يحمى البنية التحتية للجامعة ومرافقها وأصولها تطبيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتحقيق أهدافها .

كما أشار القاصد إلي أن التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن في إجراءات الانضباط وحفظ النظام، مؤكداً أن رجل الأمن من أهم وظائفه اليقظة والتركيز في عمله، مؤكدا علي ضرورة تعامل رجل الأمن مع المواطن باحترام و التعامل مع غير المنضبط بإجراءات قانونية، مع ضبط النفس بأقصى درجة، موضحا أن الدورة التدريبية تستهدف تنميه مهارات وقدرات جميع أفراد الأمن الإداري الجامعي والخاص بكيفية التعامل مع الجمهور وطرق التغلب على المشاكل الأمنية داخل الحرم الجامعي.

وقد حاضر في الدورة الدكتور عادل رفعت وكيل كلية الإعلام للدراسات العليا حيث تناول تغطية شاملة وموثقة لآليات التعامل الأمني بالشكل الإحترافي والمهني الذي يعتمد علي توصيف شامل لمفهوم الأمن والعلاقات العامة ومهارات التفاعل مع الجمهور وطرق التعامل المثلي.