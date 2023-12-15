اليوم السابع
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حياة كريمة.. قوافل طبية للكشف على أهالى قرى أدلديت ومرسى حميرة بالشلاتين

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 07:32 م
حياة كريمة.. قوافل طبية للكشف على أهالى قرى أدلديت ومرسى حميرة بالشلاتين قافلة طبية - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تبدأ القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بإجراء الكشف الطبى على أهالى قريتى أدلديت ومرسى حميرة، التابعة لمدينة الشلاتين، وذلك لمدة يومين غدا السبت، والأحد، بعد الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لحلايب. 

 

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الأربعاء قبل الماضى وبدأت عملها بوحدة الأمل بمدينة رأس غارب وقضت فيها يومين 6 و7 ديسمبر، وتابعت عملها وانطلقت من غارب شمالا إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر وقضت فيها يومين 8 و9 ديسمبر.

 

واستكملت عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على اهالى قرية المستعمرة فى القصير، واستمرت فيها ايضًا يومين 10 و11 ديسمبر، وتوجهت بعد ذلك إلى جنوب البحر الأحمر حيث مدينة حلايب وقضت فيها يومين 12 و13 ديسمبر.

 

ووصلت إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب خلال اليومين الماضيين واستغرقت فيها يومين ووصلت إلى قريتى ادلديت ومرسى حميرة بالشلاتين، لاجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا، ثم من المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل إلى مدينة مرسى علم وتحديدا بوحدة صحة الأسرة هناك، وبعد ذلك تختم أعمالها بقرية أم الحويطات بسفاجا يومى 20 و21 ديسمبر. 

 







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