"حياة كريمة" ترسل 6 شاحنات إغاثة لغزة بالتعاون مع "الصناديق الإنسانية القطرية"

كتب - محمد عطية

استكمالاً لمسيرة الجهود المبذولة للعمل الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، أرسلت مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "الصناديق الإنسانية القطرية" 6 شاحنات ممتلئة بالمساعدات الاغاثية لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري وذلك في اطار الشراكة بين المؤسستين.

وتعد هذه الخطوة بداية لتعاون طويل الأمد بين الصناديق الإنسانية وحياة كريمة لدعم الاشقاء في فلسطين ودعماً وتضامناً مع القضية الفلسطينية.

جدير بالذكر وصول شاحنات المساعدات الى غزة بالفعل حيث كانت محملة بالمواد الغذائية والمياه والمستلزمات الطبية اللازمة لأهالي غزة لميناء رفح البري.

منذ بدء الحرب لم تدخر مؤسسة حياة كريمة جهداً لتوفير كافة سبل الدعم اللازم للشعب الفلسطيني الشقيق من خلال حملات التبرع بالدم بمشاركة متطوعي المؤسسة ومساهمات وتبرعات الشعب المصري وتجهيز قوافل الإغاثة تخطت الـ205 شاحنات، كما أطلقت مبادرة "من إنسان لإنسان" لتوعية الشباب والنشء والأطفال بالقضية الفلسطينية، بالإضافة لإتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في تجهيز المساعدات الإنسانية لتوصيلها للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي هذا في إطار دور المؤسسة المجتمعي لتقديم المساعدات الإنسانية على كافة الأصعدة المحلية والدولية، الذي تسعى المؤسسة جاهدة لتقديمه ولاتزال تقدمه، كما يحظى بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية المصرية للقضية الفلسطينية، وهو ما ظهر جليا في إرسال أطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة، كنوع من الدعم في أصعب الأوقات.