اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 06:10 م
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حصاد الوزارات.. الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:45 م
حصاد الوزارات.. الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية جامعة عين شمس - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
 

منح الزمالة فى جراحة قلب الأطفال فى مصر بأكاديمية جراحة القلب بـ"جامعة عين شمس"

وزارة الأوقاف توضح تفاصيل برامج التدريب والتثقيف عام 2023

وزير العمل يلتقى وفدا من الجالية المصرية بالسعودية: حريصون على فتح أفاق عمل

وزارة الزراعة: إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لغابة البلينا بسوهاج

وزير الزراعة: تجريع 4.9 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

وزير التعليم العالى: تيسير الإجراءات اللازمة لـ"اللبنانيين" بالجامعات المصرية

القباج تفتتح 6 حضانات دامجة وغرف التشخيص المبكر للإعاقة بمجمع خدمات الأسمرات

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يبحث مع محافظ دمياط تجهيز المنشآت الصحية

الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 54 مليونا و806 آلاف خدمة مجانية للمواطنين
 

 







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