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حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:23 م
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات حزب الله
كتب محمد شعلان

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أعلن حزب الله اللبناني، في خبر عاجل، استهدفهم قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.







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