حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتات

أعلن حزب الله اللبناني، في خبر عاجل، استهدفهم قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات في ثكنة ميتات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية بكتيبة الاستخبارات فى ثكنة ميتاتالجمعة، 15 ديسمبر 2023 03:23 م
حزب الله
كتب محمد شعلان
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